В Татарстане будут судить бутлегера, который пять лет находился в бегах

Как было установлено во время следствия, 47-летний житель республики организовал преступное сообщество, в состав которого вошли 14 человек. Они закупали спиртосодержащую жидкость в Северной Осетии, после чего привозили ее в Казань, где делали фальсифицированные спиртные напитки. На бутылки с паленым алкоголем клеились этикетки известных брендов и продавались.

Во время обысков из подпольных цехов полицейские изъяли свыше 240 тыс. стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, более 68 тыс. литров спирта, порядка 13 тыс. бутылок готовой алкогольной продукции.

В 2015 году организатор бутлегерской организации подался в бега, однако в 2020 году он был задержан в Самаре. Своей вины мужчина не признал.

Злоумышленнику предъявлены обвинения по статьям «Создание преступного сообщества», «Производство, хранение и перевозка в целях сбыта, и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены организованной группой» и «Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой».

«Остальные 13 участников сообщества ранее были осуждены к различным срокам наказания, еще один скончался до суда», – рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

