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В Татарстане будут судить браконьера, который выловил почти 500 раков из Камы
В Татарстане за незаконную добычу водных биологических ресурсов будут судить жителя Мензелинска, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По версии органа дознания, в августе этого года в Нижнекамском водохранилище мужчина при помощи моторной лодки и сетей-раколовок незаконно выловил 465 раков.
Ущерб водным биологическим ресурсам РФ от его действий превысил 50 тысяч рублей.
Уголовное дело рассмотрят в мировом суде судебного участка №1 по Мензелинскому району РТ.
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