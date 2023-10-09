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Руc Тат
Происшествия 9 октября 2023 12:37

В Татарстане будут судить браконьера, который выловил почти 500 раков из Камы

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В Татарстане за незаконную добычу водных биологических ресурсов будут судить жителя Мензелинска, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По версии органа дознания, в августе этого года в Нижнекамском водохранилище мужчина при помощи моторной лодки и сетей-раколовок незаконно выловил 465 раков.

Ущерб водным биологическим ресурсам РФ от его действий превысил 50 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрят в мировом суде судебного участка №1 по Мензелинскому району РТ.

#незаконная ловля рыбы #браконьерство
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