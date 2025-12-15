В Татарстане будут штрафовать родителей, чьи дети выходят на тонкий лед

Родителей, чьи дети выйдут на тонкий лед, ждет административная ответственность и штраф. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Регина Гаязова.

За выход на леж толщиной менее 7 см предусмотрен административный штраф от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей. Контролировать безопасность на льду будут сводные патрульные группы, отметила она.

«Для обеспечения безопасности в зимний период перед комиссиями муниципальных образований поставлена задача, чтобы в патрульные группы обязательно включали комиссии по делам несовершеннолетних, которые уполномочены привлекать к ответственности за невыполнение родителями их обязанностей. Даже если факт выхода на лед выявляется сотрудниками МЧС, информация передаётся в муниципалитет, чтобы была проведена работа с родителями», — рассказала Регина Гаязова.

В целях профилактики происшествий ежегодно ГИМС проводит конкурс «Буду бдительным на воде».

«Количество участников каждый год увеличивается, мы считаем, что эта работа очень важна — через этот конкурс ребята запоминают правила безопасности: о том, что у водоемов нельзя находиться без взрослых, нельзя выходить на тонкий лед и как нужно себя вести, если кто-то провалился под лед. В конкурсе дети через рисунки показывают эти правила», — добавила она.

Регина Гаязова напомнила, что приближаются зимние каникулы, а значит, детям необходимо напомнить правила безопасности.

«Уважаемые родители, проведите беседу с детьми — ребенку нужно каждый день напоминать о том, что нельзя играть вблизи водоемов, находиться рядом с водой без взрослых», — подчеркнула она.