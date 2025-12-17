В Татарстане будут ежегодно выделять 200 млн рублей на строительство кормоцентров

По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике будут ежегодно выделять 200 млн рублей на строительство кормовых центров. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Гелюс Баязитов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Это будет поддержкой для хозяйств. В этом году средства получили 11 предприятий. Сейчас в республике функционирует 58 кормовых центров в 24 районах, которые обслуживают 216 тыс. голов крупного рогатого скота», – рассказал он.

Баязитов отметил, что для хозяйств предусмотрено возмещение половины затрат на оборудование для кормоцентров и 30% – на строительно-монтажные работы.

В этом году, по его словам, на поддержку личных подсобных хозяйств в Татарстане выделено 612 млн рублей. Из них на сегодняшний день хозяйства получили 592 млн рублей.

«Основная мера поддержки направлена на содержание дойного стада. Из республиканского бюджета в этом году дополнительного выделено 184 млн рублей, с ними общий объем составил 419 млн рублей», – подчеркнул он.

На строительство мини-ферм молочного направления в этом году направлено 70 млн рублей, добавил замминистра сельского хозяйства и продовольствия.