В Татарстане будет запущен новый проект «Заслуженные женщины РТ»

Женщины-депутаты Госсовета РТ «Мәрхәмәт – Милосердие» запустят новый региональный проект «Заслуженные женщины Республики Татарстан». Об этом сообщила руководитель объединения Алсу Набиева на заседании в парламенте республики.

«Участниками проекта являются женщины, удостоенные государственных наград России и Татарстана за значительный вклад в государственное, экономическое, социальное, научное и культурное развитие республики, страны, за заслуги в укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, развитии спорта, за активную благотворительную деятельность и иные заслуги», – сказала депутат.

Набиева пояснила, что проект направлен на повышение престижа и популяризацию профессий, возрождение традиций чествования социально-значимых поступков и личных достижений женщин Татарстана. После сбора информации планируется выпустить единый сборник о женщинах, удостоенных наград.

«Планируем оцифровать, архивировать данные о личных достижениях наших заслуженных женщин», – подчеркнула парламентарий.

Первый этап реализации проекта запланирован на период с 1 мая 2022 года по 8 марта 2023 года, второй этап – с 8 марта 2023 года по 8 марта 2024 года.