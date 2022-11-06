В Татарстане будет ветрено, ожидаются ночные заморозки

По прогнозу Гидрометцентра РТ, воскресная погода (6 ноября) с ночными заморозками в Татарстане перейдет и на следующую неделю.

Так, в понедельник, 7 ноября, в темное время суток столбики термометров опустятся до -1… -6˚, днем воздух прогреется не выше +3˚.

На дорогах сохранится гололедица. Поднимется юго-западный ветер до 5 — 10 м/с.

В Казани ночью -2… -4˚, днем 0… +2˚.

Ранее Минтранс РТ призвал водителей к внимательности из-за гололедицы на дорогах, о чем сообщал «Татар-информ».