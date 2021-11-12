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Культура
12 ноября 2021  17:56
Лиля Шайхутдинова

В Татарстане будет создано единое библиотечное пространство

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На выездном совместном заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и экспертного совета при комитете министр культуры Татарстана Ирада Аюпова предложила сформировать единый поисковый каталог, который будет включать все библиотечные фонды Республики Татарстан. Туда же войдут библиотечные фонды ссузов, вузов, школ и других организаций.

«Ведь нет никакой разницы, где находится та или иная книга, главное, чтобы она нашла своего читателя. Включая в единый каталог все библиотечные фонды Татарстана, тем самым мы облегчаем для жителя республики поиск нужной литературы», — подчеркнула министр.

Аюпова также заметила, что такой подход мог бы быть полезен для системы образования и учебных заведений Татарстана в целом.

#библиотеки татарстана
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