В Татарстане будет создано единое библиотечное пространство

На выездном совместном заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и экспертного совета при комитете министр культуры Татарстана Ирада Аюпова предложила сформировать единый поисковый каталог, который будет включать все библиотечные фонды Республики Татарстан. Туда же войдут библиотечные фонды ссузов, вузов, школ и других организаций.

«Ведь нет никакой разницы, где находится та или иная книга, главное, чтобы она нашла своего читателя. Включая в единый каталог все библиотечные фонды Татарстана, тем самым мы облегчаем для жителя республики поиск нужной литературы», — подчеркнула министр.

Аюпова также заметила, что такой подход мог бы быть полезен для системы образования и учебных заведений Татарстана в целом.