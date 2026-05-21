В Татарстане будет создан шариатский комитет по исламским финансам

Решение о создании шариатского комитета по исламским финансам при Совете улемов приняли Президиум Духовного управления мусульман Татарстана, казыи и имамы-мухтасибы ДУМ РТ. Комитет создается по аналогии с сертифицирующими органами на рынке халяль-индустрии как экспертный орган по сертификации исламских финансовых продуктов и шариатскому аудиту участников рынка исламских финансов в России.

«Создание Комитета повысит доверие к исламским финансовым продуктам, позволит разработать их единые стандарты и укрепит позиции Татарстана как ведущего центра исламской экономики в России», – считают в ДУМ РТ.

Основными функциями комитета станут шариатская экспертиза финансовых продуктов и клиентских договоров, вынесение фетв (богословско-правовых заключений) об их соответствии исламским принципам; разработка исламских финансовых продуктов; независимый шариатский аудит деятельности финансовых организаций.

Комитет в своей деятельности будет ориентироваться на стандарты AAOIFI – ведущей международной организации в сфере исламских финансов. Аналогичные модели сертификации и контроля исламских финансовых продуктов действуют в Малайзии, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах и Королевстве Саудовская Аравия.