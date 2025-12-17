news_header_top
Общество 17 декабря 2025 13:45

В Татарстане будет создан центр генетических исследований для животноводства

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане будет создан центр генетических исследований для молочного животноводства. Такое решение было принято на общем собрании Академии наук РТ по итогам года 2025 года.

«Наличие такого центра, уникального на уровне Российской Федерации, позволит нам и дальше расширяться. Помимо исследований, мы сможем там и готовить кадры», – отметил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Центр будет учрежден Академией наук совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Главными направлениями деятельности станут развитие агробиотехнологий, цифровых технологий в сельском хозяйстве, исследовательская и образовательная деятельность. На создание центра выделен грант на сумму более 600 млн рублей.

Фоторепортаж: Михаил Захаров
#Рифкат Минниханов #Сельское хозяйство
