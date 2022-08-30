В Татарстане «БСЛ-Инжиниринг» выплатил 1,6 млн рублей долгов по зарплате

Долг по зарплате на общую сумму более 1,6 млн рублей выплатило казанское ООО «БСЛ-Инжиниринг». Об этом информирует пресс-служба Минтруда РТ.

Всего предприятие перечислило 25 сотрудникам 1 млн 665,5 тыс. рублей, отметили в ведомстве.

В министерстве также заверили, что «во взаимодействии с органами государственного и местного управления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами» продолжают работать над «обеспечением соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда».