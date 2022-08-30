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Общество
30 августа 2022  02:40
Наталья Рыбакова

В Татарстане «БСЛ-Инжиниринг» выплатил 1,6 млн рублей долгов по зарплате

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Долг по зарплате на общую сумму более 1,6 млн рублей выплатило казанское ООО «БСЛ-Инжиниринг». Об этом информирует пресс-служба Минтруда РТ.

Всего предприятие перечислило 25 сотрудникам 1 млн 665,5 тыс. рублей, отметили в ведомстве.

В министерстве также заверили, что «во взаимодействии с органами государственного и местного управления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами» продолжают работать над «обеспечением соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда».

#погашение долгов по зарплате
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