«Большой этнографический диктант» развернется на 192 площадках в Татарстане

С 3 по 8 ноября в Казани пройдет международная акция «Большой этнографический диктант». Познакомиться с культурой народов многонациональной России, а также оценить свой уровень этнографической грамотности татарстанцы смогут как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Об этом на пресс-конференции «Татар-информе» рассказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Впервые диктант прошел в 2016 году, тогда участие в нем приняли 90 тыс. жителей России. В прошлом году к акции присоединились более 2,5 млн человек из всех регионов России и 95 стран мира. В Татарстане в диктанте приняли участие порядка 30 тыс. человек. Это говорит о том, что интерес из года в год растет», – отметил спикер.

По его словам, в этом году в Татарстане диктант развернется на 192 площадках в 39 районах республики. В Казани просветительская акция пройдет на трех основных площадках – на базе Дома дружбы народов Татарстана, в этнографическом музее КФУ и в МВЦ «Казань Экспо», где соберутся более 600 участников.

«Если в прошлом году в Татарстане к диктанту присоединилось порядка 30 тыс. человек, то в этом году мы планируем эти показатели удвоить или даже утроить. Задача состоит в том, чтобы обеспечить активность не только на 192 площадках по республике, но и участие в онлайн-формате. Я думаю, это позволит нам увеличить число участников», – подчеркнул Дамир Натфуллин.

Диктант будет состоять из 30 тестовых заданий: 20 общих, одинаковых для всех участников, и 10 вопросов, уникальных для жителей каждого субъекта. Для заграничных площадок – посвященные местам, связанным с Россией за пределами страны.

«Формат нетрадиционный, все вопросы будут в тестовой форме. Они отображают широкий объем информации. Например, в прошлом году каждому участнику было необходимо ответить на вопрос, что такое колпак, или выбрать вариант лучшего материала для плетения лаптей», – рассказал председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.

Он отметил, что задания будут опубликованы на официальном сайте просветительской акции после полуночи 3 ноября. Сертификат участника с указанием результатов будет формироваться сразу после прохождения диктанта. На его выполнение участнику дается 45 минут, максимальное количество баллов составит 100.

«Вопросы действительно непростые, даже специалистам – этнографам и антропологам – не всегда просто ответить. Однако суть акции не в том, чтобы правильно ответить на все вопросы, главное – пробудить интерес к изучению культуры, быта и традиций народов нашей страны», – поделилась доцент кафедры антропологии и этнографии КФУ Елена Фролова.

Она отметила, что правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте акции 11 ноября, а индивидуальные результаты каждого участника – в День Конституции России – 12 декабря.

Механизм регистрации прост: для участия необходимо зайти на сайт и выбрать вкладку «Пройти диктант». Узнать более подробную информацию об акции можно в социальных сетях.

Цель акции – привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. Это знание способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов России, а также поднимает уровень грамотности.

Отметим, что организатором «Большого этнографического диктанта» является Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство культуры РТ и ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана».