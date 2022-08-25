В двух городах Татарстана заканчиваются земельные участки для многодетных семей

В Татарстане самый большой дефицит земельных участков для предоставления многодетным семьям наблюдается в Казани и Набережных Челнах. Еще в шести городах вызывает опасение их малый процент, сообщил первый замминистра земельных и имущественных отношений республики Артур Галиев на заседании коллегии Минземимущества РТ.

«71% дефицита приходится на Казань и Набережные Челны. Вызывает опасение низкий процент в Альметьевске, Нижнекамске, Лениногорске, Зеленодольске, Бавлах и Бугульме», – заявил докладчик.

По словам Галиева, в республике 25 866 многодетных семей не обеспечены землями и ожидают их предоставление. Так, в Бугульминском, Лениногорском, Альметьевском, Зеленодольском, Кукморском, Бавлинском, Лаишевском, Высокогорском, Арском и Нижнекамском районах показатель предоставления земельных участков не достигает 80%. В Балтасинском, Тукаевском, Заинском и Алексеевском районах план выполнен на 80 – 90%.

«Показатель от 90 до 99% обеспечен в 21 районе. Есть районы с хорошими показателями с начала реализации программы», – отметил первый замминистра. В частности, Агрызский, Аксубаевский, Алькеевский, Мамадышский, Мензелинский, Нурлатский, Рыбно-Слободский и Спасский районы обеспечили многодетных семей землями на 100%.

«В этом году предоставлено 1 733 участка. На сегодня резерв по всей республике составляет 4 тыс. участков. Понятно, что это не позволит покрыть потребности включенных в списки многодетных семей», – подчеркнул докладчик.

В Татарстане на сегодня 69 622 многодетные семьи включены в списки на предоставление земельных участков. Более 43,7 тыс. семей уже получили в собственность земли, что составляет 66%.