В Татарстане больше трех тысяч подростков привились от Covid-19

В Татарстане продолжается вакцинация подростков от коронавируса. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный внештатный специалист по эпидемиологии и иммунопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

«Вакцинация против новой коронавирусной инфекции детского населения включена в календарь вакцинации по эпидпоказаниям, прививают детей с 12 до 17 лет», – отметил спикер.

Первым компонентом привили 3 350 человек - это 56% от поступивших доз. В Татарстан пришло вакцин на 6 тысяч человек. Второй компонент получили больше 2 550 подростков.

Дмитрий Лопушов добавил, что соблюдается принцип добровольности, согласие должно быть и от подростка, и от родителей.

Используют для прививок вакцину «Спутник М», она двухкомпонентная, вводится с интервалом в 21 день.

«Вакцинация продолжается, желающие есть, они продолжают приходить. В связи с приближением летнего сезона отпусков отмечаем некоторую повышенную активность вакцинации. Все проходит без сбоев, вакцины есть», – рассказал Лопушов.