В Татарстане более тысячи выпускников, не поступающих в вузы, сдали ГВЭ по русскому языку

Выпускники, не планирующие поступать в вузы, сегодня сдали государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку. В Татарстане для участия в ГВЭ заявились 1009 одиннадцатиклассников, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Количество участников ГВЭ по русскому языку в этом году составляет 1217 человек, в том числе 81 учащийся с ограниченными возможностями здоровья, 127 обучающиеся УФСИН, а также 1009 выпускников школ», — отметили в министерстве.

В этом году пройти итоговую аттестацию в форме ГВЭ могут не только участники с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, дети-инвалиды и обучающиеся, находящиеся в местах лишения свободы, но и все выпускники, не планирующие поступать в вузы.

В Татарстане для проведения аттестации был открыт 81 пункт проведения экзамена. В их аудиториях для выпускников школ, которые не планируют поступать в вузы, и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводилось онлайн-видеонаблюдение. В пунктах на дому и в учреждениях системы исполнения наказания было организовано офлайн-видеонаблюдение.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и учащиеся УФСИН для сдачи государственного выпускного экзамена по русскому языку должны получить минимум пять баллов, остальные — десять баллов.

Резервный день ГВЭ по русскому языку назначен на 8 июня. Сдать экзамен в этот день смогут одиннадцатиклассники, не преодолевшие минимальный порог по этому предмету.