В Татарстане более тысячи ранее учтенных объектов внесены в реестр недвижимости

Более 1,2 тыс. объектов недвижимости зарегистрированы в Татарстане в рамках реализации федерального закона, направленного на выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по региону.

«На территории республики проведены учетно-регистрационные действия в отношении более 1200 объектов недвижимости. Так, в связи с прекращением существования объектов недвижимости снят с кадастрового учета 581 объект, в отношении 630 объектов проведена государственная регистрация прав», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом по России за три месяца Росреестр зарегистрировал права на 161 тыс. ранее учтенных объектов недвижимости.

Федеральный закон, устанавливающий порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, вступил в силу 29 июня 2021 года. Он направлен на защиту прав и имущественных интересов граждан, а также на повышение качества данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Полномочиями по выявлению правообладателей наделены органы государственной власти и органы местного самоуправления. Никаких действий со стороны самих правообладателей не требуется. Однако они вправе самостоятельно предоставлять сведения о своих правах на ранее учтенные объекты недвижимости и соответствующие документы в органы государственной власти и органы местного самоуправления.