В Татарстане более ста отделений почтовой связи закрылись из-за нехватки сотрудников

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В Татарстане из 1011 отделений почтовой связи, 261 городских и 750 сельских, временно закрыты 118 отделений, у 122 сокращен режим работы. Это связано с нехваткой сотрудников, сообщил директор «Татарстан почтасы» Ильнур Махмутов.

«Достаточно тяжело идет подбор персонала, особенно эта проблема характерна для сел. Видим серьезный отток специалистов в крупные производства», – рассказал спикер на заседании президиума Совета муниципальных образований РТ.

В целом на сети почтовой связи в Татарстане не хватает 450 сотрудников. При этом есть отделения, где укомплектованность специалистами составляет менее 30%. «Наиболее критичные в этом плане муниципалитеты – Казань, Набережные Челны, Зеленодольск, Бугульма, Альметьевск, Елабуга», – подчеркнул Махмутов.

Он добавил, что около 500 сельских отделений почтовой связи являются нерентабельными. Количество транзакций в почтовых отделениях с каждым годом падает на 20%.

«В структуре доходов для нас основным является почтовое направление. Но прослеживается падение в этом сегменте. Видим рост во взаимодействии с маркетплейсами, в логистических направлениях, сортировочных центрах», – отметил спикер.

Так, еще в 107 отделениях откроются пункты выдачи заказов маркетплейсов. В Сабинском районе в следующем месяце пункты выдачи заказов появятся в сельских почтовых отделениях.

Кроме того, управление «Татарстан почтасы» отправило главам районов запросы на выделение земель под установку модульных отделений почтовой связи. Планируется открыть около 200 таких отделений до 2025 года. В этом году также будут отремонтированы 32 сельских почтовых отделения.

Председатель Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин рассказал участникам заседания о реализации программы самообложения. По его словам, для софинансирования средств населения по самообложению в этом году в региональном бюджете предусмотрено 1 млрд 352 млн рублей. В то же время еще дополнительно необходимо 134 млн рублей.

«Дополнительные средства будут выделены, но для этого надо определиться с источниками финансирования. И на сегодня показатель контрактации не превышает 50%. Поэтому наша задача – завершить контрактацию, провести тендеры, а потом будем претендовать на оставшуюся сумму», – заявил он.