В Татарстане более ста объектов строительства на 1,3 млрд рублей остаются незавершенными

В Татарстане более ста объектов строительства являются незавершенными. Об этом сообщил на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию его председатель Александр Тыгин.

«На сегодня более ста объектов строительства в республике являются незавершенными на сумму почти 1,3 млрд рублей. То есть это большой объем таких объектов. Речь не идет о частных объектах, это средства регионального и местных бюджетов. Эти объекты необходимо внести в реестр для последующего мониторинга», — сказал депутат.

Парламентарии рассмотрели законопроект, которым вносятся изменения в закон «О градостроительной деятельности в РТ». Он разработан для приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным.

Федеральным законом предусмотрено, что незавершенные объекты, строительство и реконструкция которых осуществляются полностью или частично за счет средств бюджета субъекта РФ, должны быть включены в региональный реестр незавершенных объектов.

Законопроектом предлагается наделить органы исполнительной власти Татарстана в области градостроительной деятельности полномочиями по формированию и ведению регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства и аварийных объектов, подлежащих сносу или реконструкции.

«Планируем вынести на предстоящее заседание Госсовета изменения в градостроительный кодекс республики, для того чтобы дать возможность органу исполнительной власти республики вести такой реестр», — отметил Тыгин.