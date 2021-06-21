В Татарстане более двух тысяч выпускников сдадут устный ЕГЭ по иностранным языкам

В Татарстане более двух тысяч выпускников сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Из них 1984 выпускника этого года, 204 — прошлых лет и 17 студентов колледжей и техникумов, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Английский язык сдают 2164 участника ЕГЭ, немецкий — 15, французский — 18. Семь выпускников сдают китайский язык и один — испанский», — отметили в министерстве.

В Татарстане для сдачи ЕГЭ по иностранным языкам организовано 57 пунктов проведения экзамена. В их работе задействованы 2690 педагогов.

Устная часть единого государственного экзамена по иностранным языкам, которую выпускники сдают по желанию, проходит два дня — 21 и 22 июня. Письменную часть участники сдали 18 июня.

Минимальный порог ЕГЭ по иностранным языкам с учетом устной и письменной части составляет 22 балла. А минимальное количество баллов, по которым проходит зачисление в вузы, — 30.

Результаты ЕГЭ по иностранным языкам от 18, 21, 22 июня станут известны не позднее 7 июля.