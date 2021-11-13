В Татарстане более 2 тыс. организаций «с рисками» повысили зарплаты

В Татарстане за девять месяцев 2021 года межведомственная комиссия провела работу с 2,3 тыс. организациями «с рисками», которые выплачивают сотрудникам суммы ниже актуального размера МРОТ. Из них более 2 тыс. повысили заработные платы. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС по РТ.

Было заключено 10,5 тыс. дополнительных договоров и соглашений с работниками. Дополнительно в бюджет поступило налога на доходы физических лиц на 161 млн рублей, страховых взносов — на 344 млн рублей.

В состав межведомственной комиссии входят не только представители налоговых органов, но и специалисты Минтруда, прокуратуры, государственной инспекции по труду, МВД России, а также государственных внебюджетных фондов.

УФНС России по РТ напоминает, что расчет пенсии, больничного листа, налоговых вычетов на лечение, обучение и покупку жилья производится только по официальной заработной плате.

Уличить недобросовестного работодателя в нарушении прав работника можно, написав заявление в суд, Трудовую инспекцию, ФНС или прокуратуру. Кроме того, о зарплате «в конверте» можно рассказать по телефону УФНС по РТ: 8 (843) 235-18-38, либо по номеру единого контакт-центра ФНС России: 8 (800) 222-22-22.

Пользователи «Личного кабинета для физических лиц» могут самостоятельно проверить суммы выплаченного работодателем дохода, исчисленного и удержанного налога. Сведения о доходах содержатся во вкладке «Доходы и вычеты».