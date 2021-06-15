В Татарстане более 6,5 тыс. выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию

В Татарстане сегодня 6594 выпускника сдали ЕГЭ по обществознанию. В том числе на экзамен заявились 6104 одиннадцатиклассника, 455 — выпускников прошлых лет и 35 студентов, завершающих обучение в колледжах и техникумах. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В Татарстане организовано 65 пунктов проведения экзамена в школах и восемь пунктов на дому. В их работе участвовали 3207 учителей. Во всех аудиториях и штабе ППЭ проводилось онлайн-видеонаблюдение», — отметили в министерстве.

ЕГЭ по обществознанию является предметом по выбору. Минимальное количество баллов, которые нужно набрать участнику, — 42. При этом минимальное количество баллов ЕГЭ по обществознанию, по которым проводится прием в вузы, составляет 45.

Результаты ЕГЭ выпускники текущего года смогут узнать в своей школе не позднее 30 июня, все остальные участники ЕГЭ — на официальном сайте Рособрнадзора.