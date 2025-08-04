В Татарстане более 65% дорог отвечают нормативам

В Татарстане 65,4% автомобильных дорог соответствуют нормативным требованиям. Согласно исследованию РИА «Новости», регион занял 22-е место в рейтинге по этому показателю.

По сравнению с предыдущим годом Татарстан опустился на четыре позиции. При этом доля дорог, соответствующих стандартам, за год увеличилась на 0,2%.

Плотность автодорог с твердым покрытием в республике составляет 484 км на 1 тыс. квадратных километров, тогда как год назад этот показатель был на уровне 476 км.

Лидером рейтинга остается Москва, где все дороги соответствуют нормативным требованиям (100%). В пятерку лучших регионов также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (89,4%), Челябинская область (84,2%), Республика Ингушетия (83,6%) и Краснодарский край (82,3%).

Худшие показатели по качеству дорог зафиксированы в Архангельской (16,9%), Кировской (27,9%), Волгоградской (28,9%) и Амурской (33,9%) областях. При этом в исследовании не учитывались дороги в четырех новых регионах России.