В Татарстане более 63% школьников выбрали для изучения родной татарский язык

В Татарстане более 63% учащихся выбрали для изучения в школах родной татарский язык. Об этом сообщил в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

«Всего 63,34% школьников выбрали татарский язык, 33,33% — русский язык. Выбор изучения языка остается за детьми и их родителями. Проблем здесь нет», — сказал глава Минобрнауки.

В частности, по предметам «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и литература» 289 175 обучающихся изучали татарский язык, 161 288 — русский язык. Кроме того, 3860 школьников выбрали для изучения чувашский язык, 1040 — удмуртский, 694 — иврит, 465 — марийский язык, 39 — мордовские языки (мокшанский и эрзянский) и восемь учащихся — башкирский язык.

«Мы много говорили о включении учебников на татарском языке и по татарскому языку в федеральный перечень учебников. Часть из них уже включена, в основном для начальных классов. Например, линейка учебников по математике для 1–5-х классов, новое поколение учебников по татарскому языку», — отметил Хадиуллин.

Министр подчеркнул, что 89 учебников по татарскому языку уже числятся в федеральном перечне. «Учеными-практиками Института развития образования Татарстана разработан и издан учебник „Сәлам!” по предмету „Государственный язык Республики Татарстан — татарский язык”. Есть учебно-методический комплект нового поколения по родному татарскому языку и литературе, разработанный учеными Академии наук», — добавил он.

По словам Хадиуллина, десять программ по родному татарскому языку и родной литературе, а также по татарскому языку как государственному включены в федеральный реестр программ. Рабочие программы по учебным предметам «Государственный язык Республики Татарстан — татарский язык», «Родной язык (татарский)», «Родная литература (татарская)», «Литературное чтение на родном языке (татарском)» для начального общего и основного общего образования были разработаны в этом году в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами.