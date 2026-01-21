news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 января 2026 13:37

В Татарстане более 590 тысяч человек установили самозапрет на выдачу кредитов

Читайте нас в
Телеграм

Более 590 тысяч жителей Татарстана установили самозапрет на кредиты. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

«С 1 марта 559 582 тысячи человек установили самозапрет на оформление кредитов через портал «Госуслуги», 33 023 тысячи человек – через отделения МФЦ, а еще 11 063 тысячи сняли самозапрет», – рассказал Яковлев.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

20 января 2026
Штормовка Файзуллина, звание Минниханову и рекорд по жилью: Минстрой РТ подвел итоги-2025

Штормовка Файзуллина, звание Минниханову и рекорд по жилью: Минстрой РТ подвел итоги-2025

20 января 2026