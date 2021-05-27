В Татарстане более 57 тыс. детей летом отдохнут в пришкольных лагерях

В Татарстане более 57,7 тыс. детей этим летом отдохнут в пришкольных лагерях. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Очень востребованы у родителей пришкольные лагеря. Более 10,4 тыс. детей уже отдохнули в весенние каникулы в этом году и свыше 14,7 тыс. детей планируют отдыхать в пришкольных лагерях в осенние каникулы», — рассказала докладчик.

Асадуллина уточнила, что в республике функционируют 859 пришкольных лагерей. Средняя стоимость родительского взноса за дневное пребывание ребенка в пришкольном лагере составляет 570 рублей.

В этом году Минобрнауки РТ организует отдых для 104 тыс. 690 детей, в том числе более 10 тыс. детей отдохнут в оздоровительных лагерях республики, свыше 82 тыс. детей — в лагерях дневного пребывания. Кроме того, 600 детей, включая 62 сирот, будут отдыхать в лагерях на Черноморском побережье.