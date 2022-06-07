В Татарстане более 57 тыс. детей летом отдохнут в пришкольных лагерях

В Татарстане более 57 тыс. детей летом будут отдыхать в пришкольных лагерях. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Всего 82 255 детей запланировали свой отдых в пришкольных лагерях, а летом отдохнет более 57 тыс. детей», – рассказала докладчик.

По словам Асадуллиной, в этом году Минобрнауки организует отдых для 107 тыс. детей. «Из них 3891 ребенок находится в трудной жизненной ситуации, около 9 тыс. одаренных детей. 12 тыс. детей будут в лагерях труда и отдыха», – продолжила она.

Замминистра заметила, что в этом году в детских лагерях будут реализованы 50 профильных программ – социально-педагогические, языковые, национально-культурные, а также образовательные программы, организованные совместно с вузами и учреждениями дополнительного образования.

«В этом году появилась новая программа. Министерство просвещения России разработало программу для младшеклассников в пришкольных лагерях – игры, квесты, разные формы отдыха. Программа состоит из семи разделов различной направленности – экология, добровольчество, здоровый образ жизни, художественное творчество и так далее. Предусмотрены тематические встречи», – подчеркнула она.

Асадуллина отметила, что очень востребованы детско-родительские смены, когда семьи с приемными детьми выезжают в лагеря. «Это недельная смена. Для родителей там устраивается семинар. Они помимо отдыха, еще и решают свои вопросы», – пояснила она.

Докладчик также добавила, что родители 302 детей из Донецкой и Луганской народных республик обратились по устройству в школы и детские сады. «Среди них 84 ребенка – это дошкольники, 199 – школьники и 19 детей до 18 лет – студенты колледжей. По заявкам они будут охвачены летней оздоровительной кампанией», – заключила она.