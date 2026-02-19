В Татарстане более 55,4 тыс. многодетных семей обеспечили земельными участками

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане на конец декабря прошлого года свыше 55,4 тыс. многодетных семей были обеспечены земельными участками. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская на 18-м заседании Госсовета РТ.

«Актуальным является вопрос предоставления земельных участков. За весь период действия данной меры поддержки [в очередь] на получение земельных участков была включена 72 271 многодетная семья республики», – сказала она.

Сабурская отметила, что с учетом поступающих обращений граждан в прошлом году был изучен порядок предоставления земельных участков в семи районах Татарстана. По ее словам, в муниципалитетах проводится большая работа по обеспечению семей земельными участками, однако в ходе мониторинга выявлен ряд недочетов.

«Например, в Кукморском районе выявлено нарушение очередности при распределении участков. В Нижнекамском и Зеленодольском районах зафиксированы случаи превышения установленного срока принятия решения по заявлениям. В Альметьевском районе выявлено несоблюдение семидневного срока уведомления заявителя об исключении из списка или отказе в предоставлении земли», – подчеркнула Сабурская.

Она добавила, что после мониторинга были подготовлены рекомендации по совершенствованию административной процедуры предоставления земельных участков.

В частности, предложено рассмотреть возможность внедрения механизма подачи полного пакета документов через портал госуслуг вместе с заявлением. Также рекомендовано проработать вопрос о внесении изменений в Земельный кодекс РТ, чтобы расширить перечень способов уведомления граждан о проведении процедуры выбора участка.