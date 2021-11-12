В Татарстане более 52% средств по самообложению граждан направили на дорожные работы

В Татарстане за прошлый год более 52% собранных по самообложению граждан средств было направлено на дорожные работы. Об этом сообщил на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению его председатель Альберт Хабибуллин.

По словам депутата, в прошлом году более 16% собранных средств было выделено на благоустройство территории поселений, 9,3% — на работу по водоснабжению, 6,9% — на благоустройство кладбищ, 4% — на строительство спортивных и детских площадок, 2,4% — на обустройство мест массового отдыха и так далее.

«По самообложению в районах республики работа ведется достаточно активно. В проекте бюджета на следующий год на поддержку самообложения средства заложены», — сказал Хабибуллин.

В Татарстане самообложение граждан ведется с 2013 года. Предусмотрено выделение из бюджета республики дополнительных средств бюджетам муниципальных образований, в которых введено самообложение граждан. Из бюджета Татарстана на каждый собранный гражданами рубль выделяется еще четыре.

В частности, из бюджета республики для софинансирования за 2014–2021 годы выделены средства в сумме 6 млрд 460,9 млн рублей. Всего с 2013 года и по первое полугодие 2021-го общий объем средств самообложения составил 1 млрд 622,1 млн рублей.

В октябре — декабре 2020 года в населенных пунктах поселений муниципальных районов проведены сходы по самообложению граждан, на которых определены суммы, необходимые для решения местных вопросов за счет средств самообложения граждан. На 2021 год сходы граждан признаны состоявшимися в 881 поселении. Суммы платежей по самообложению устанавливались в размере от 100 до 2 тыс. рублей с одного жителя.