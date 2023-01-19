В Татарстане более 4 тысяч мобилизованных получили бесплатную юридическую помощь

Более четырех тысяч мобилизованных в Татарстане получили бесплатную юридическую помощь. Об этом на заседании итоговой коллегии сообщил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

Во время обсуждения итогов деятельности ведомства за прошлый год и планов на 2023 Загидуллин отметил, что начало военной спецоперации на Украине в том числе сказалось и на работе юстиции.

Сотрудники министерства в составе мобильных групп неоднократно выезжали в пункты сбора мобилизованных и консультировали их по тем или иным вопросам.

«С 28 сентября прошлого года нами было обработано 4300 обращений от мобилизованных. В частности, от военнослужащих поступали вопросы о деятельности судебных приставов, некоторым необходима была консультация адвокатов, нотариусов. Кроме того, помощь оказывалась и семьям мобилизованных», – добавили в пресс-службе Минюста РТ.