В Татарстане более 4 тыс. семей смогут использовать маткапитал на жилье по соципотеке

В Татарстане более 4 тыс. семей смогут использовать средства материнского капитала на приобретение жилья по программе социальной ипотеки. В настоящее время на учете по улучшению жилищных условий состоят 12 тыс. таких семей, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Участники программы социальной ипотеки с 1 июля смогут вновь использовать средства материнского капитала для оплаты взносов за жилье, приобретенное в рамках данной программы», – отметили в пресс-службе.

Постановлением Правительства от 22 июня внесены изменения в правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. В частности, сняты введенные ранее ограничения. Одним из инициаторов принятия этого документа стал Государственный Совет Татарстана.

«Проблемы у семей республики, когда Пенсионный фонд России перестал перечислять маткапитал в оплату квартиры, полученной по программе соципотеки, начались в октябре 2020 года после принятия постановления Правительства РФ “О внесении изменений в правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий”. В результате внесенных изменений успешно реализуемая на протяжении 25 лет в Татарстане схема работы перестала соответствовать предъявляемым требованиям, а участники программы соципотеки лишились возможности использовать средства маткапитала», – напомнили в пресс-службе.

В связи с этим в Госсовет республики начали поступать обращения, и татарстанский парламент обратился к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину, чтобы Кабмин внес изменения в принятые ранее правила. Обращение было поддержано.

В Татарстане за время действия программы социальной ипотеки жильем обеспечено более 170 тыс. семей. Свыше 19 тыс. семей воспользовались средствами маткапитала, а также мерой поддержки, предоставляемой из республиканского бюджета на оплату первоначального и текущего взносов за выкупаемое жилье при рождении или усыновлении ребенка, на сумму 11 млрд рублей.