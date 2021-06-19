В Татарстане более 4 тыс. сельскохозяйственных работников вакцинировались от Covid-19

В Татарстане 4255 работников предприятий агропромышленного комплекса прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Кампания по вакцинации продолжается. В республике ежедневно работает более 150 прививочных пунктов. А в Казани с 1 июня мобильные бригады начали делать прививки от Covid-19 у входа в метро. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС», — отметили в министерстве.

На вакцинацию можно записаться через единый портал госуслуг РФ, портал государственных и муниципальных услуг РТ, единый номер 122, при обращении в МФЦ и по контактным телефонам поликлиники.