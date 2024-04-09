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В Татарстане более 3,6 тыс. детей из семей мобилизованных освобождены от платы за детсад
В Татарстане более 3,6 тыс. детей из семей мобилизованных освобождены от платы за детский сад. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов на заседании Комитета Госсовета республики по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
«Более 7,5 тыс. детей участников СВО в школах предоставляется бесплатное горячее питание. Свыше 6 тыс. детей этой категории бесплатно посещают занятия в кружках и секциях», — рассказал спикер.
Поминов отметил, что все дети участников специальной военной операции имеют приоритетное право на зачисление в учебные учреждения. Так, по отдельной 10-процентной квоте в вузы в прошлом году поступил 191 человек из числа участников спецоперации и членов их семей.
«Также участники СВО и их дети имеют первоочередное право перевестись с платной формы обучения на бюджет в вузах и профессиональных образовательных организациях при наличии свободных мест и отсутствии академической задолженности», — подчеркнул первый замминистра образования и науки.
Он добавил, что с 2013 по 2023 год жильем специализированного жилищного фонда обеспечили более 4,7 тыс. детей-сирот. В прошлом году жилье получили 762 человека, в том числе семь участников специальной военной операции.
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