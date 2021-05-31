В Татарстане более 3 тыс. выпускников сдали ЕГЭ по географии, литературе и химии

По всей России сегодня стартовал основной этап ЕГЭ. Одиннадцатиклассники, поступающие в вузы, сдали предметы по выбору — географию, литературу и химию. В Татарстане на эти экзамены заявились 3,8 тыс. человек, в том числе 3 299 выпускников текущего года, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«ЕГЭ по географии захотел сдать 161 участник, по литературе — 1050 участников, по химии — 2 589 участников», — отметили в министерстве.

В Татарстане были открыты 65 пунктов проведения экзаменов, в том числе пять — на дому. В их работе приняли участие 2 550 педагогов. В аудиториях пунктов организовано онлайн-видеонаблюдение.

Для поступления в вузы выпускникам нужно набрать минимум 37 баллов по географии, 36 баллов по химии и 32 балла по литературе.

Результаты экзаменов выпускники текущего года смогут узнать в своей школе 17 июня, остальные участники ЕГЭ — на официальном сайте Рособрнадзора. Следующий наиболее массовый экзамен, ЕГЭ по русскому языку, пройдет 3 июня.