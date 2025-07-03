В Татарстане более 2,7 тысяч выпускников пересдают ЕГЭ для улучшения результатов

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В Республике Татарстан стартовала дополнительная сессия Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 3 и 4 июля 2025 года 2795 выпускников текущего года пересдают экзамены, чтобы повысить ранее полученные результаты. Эта возможность предоставлена только одиннадцатиклассникам 2025 года и не распространяется на выпускников прошлых лет. Об этом сообщает Министерство образования и науки РТ.

Экзамены 3 июля проходят в 21 пункте проведения экзаменов, к работе привлечены 813 педагогов. В этот день пересдают экзамен 1459 участников, среди них 23 школьника с ограниченными возможностями здоровья.

На следующий день, 4 июля, экзамены организованы в 18 пунктах, участие в проведении примут 673 педагога. На пересдачу придут 1336 выпускников, включая 14 человек с ОВЗ.

Если участник по уважительной причине — например, из-за болезни, подтверждённой медицинскими документами, — не сможет прийти на пересдачу или завершить экзамен, ранее полученный результат сохраняется.

Результаты пересдачи станут известны не позднее 15 июля. Решение ГЭК РТ об аннулировании первого полученного результата экзамена будет приниматься в день утверждения нового результата по соответствующему учебному предмету.