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Ру Тат
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3 июня 2021  23:56

В Татарстане более 2,7 тыс. работников сельхозотрасли сделали прививки от Covid-19

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В Татарстане более 2,7 тыс. работников сельскохозяйственной отрасли сделали прививки от Covid-19, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Количество сотрудников предприятий агропромышленного комплекса республики, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, составляет 2722 человека. Среди сотрудников аппарата ведомства прививку сделали 17 человек», — отметили в министерстве.

В Татарстане ежедневно работает более 150 прививочных пунктов. Более того, с 1 июня в Казани мобильные бригады начали делать прививки от Covid-19 у входа в метро. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. 

Записаться на вакцинацию можно также через единый портал госуслуг РФ, портал государственных и муниципальных услуг РТ, единый номер 122, при обращении в МФЦ и поликлинику.

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