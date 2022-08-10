В Татарстане более 250 молодых учителей пройдут посвящение в профессию

В Зеленодольском районе Татарстана пройдет посвящение молодых педагогов республики в профессию учителя. В мероприятии примут участие более 250 представителей системы образования, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В торжестве примут участие молодые учителя – выпускники педагогических вузов, впервые приступающие к трудовой деятельности в школах республики, а также их наставники, представители Академии Минпросвещения России, Российской академии образования, регионов, организаций высшего, профессионального и дополнительного образования», – отметили в министерстве.

Церемония посвящения в профессию проводится в Татарстане с 2016 года. Учителя перед началом педагогической деятельности получают напутствие от руководителей сферы образования. От имени всех выпускников, приступающих к работе в школах республики, они торжественно произносят клятву молодого учителя. Церемония завершается исполнением гимна молодых педагогов.

Программой посвящения в профессию предусмотрены также групповые обучающие мероприятия с наставниками, встреча с министром образования и науки Татарстана Ильсуром Хадиуллиным, а также работа в социальных сетях.

Мероприятие состоится 12 августа в рамках республиканского августовского совещания работников образования Татарстана. Церемония проводится для повышения статуса учителя и престижа педагогической профессии.