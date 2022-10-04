В Татарстане более 240 учителей и воспитателей выиграли гранты

В Татарстане в этом году 243 педагога получили гранты. Еще 145 учителей, подготовивших призеров и победителей всероссийских олимпиад школьников, получают ежемесячную выплату в размере от 10 тыс. до 60 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«В республике реализуются беспрецедентные по масштабу и значимости гранты. Так, 30 человек получили единовременную выплату по 100 тыс. рублей как лучшие педагоги общеобразовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказали в министерстве.

Кроме того, поддержку получили 13 учителей за подготовку призеров и победителей республиканских олимпиад по татарскому языку и литературе и Международной олимпиады по татарскому языку и литературе. Они удостоены единовременной выплаты в размере 100 тыс. рублей.

В этом году 100 учителей-предметников и 100 воспитателей дошкольных образовательных организаций, преподающие на родном языке, выиграли гранты по 50 тыс. рублей.

Всего в Татарстане трудятся более 76 тыс. педагогических работников, в том числе свыше 36 тыс. в школах, 22,3 тыс. в детских садах, 3,4 тыс. в учреждениях дополнительного образования и 11,4 тыс. — в вузах и организациях среднего профессионального образования.

По случаю Дня учителя педагогов с профессиональным праздником поздравил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин. Он напомнил, что 2023-й в России объявлен Годом педагога и наставника, что «еще раз свидетельствует о высоком статусе и о важности учительской работы».

«Мы гордимся вашими успехами, успехами ваших учеников и последователей. Благодаря вашему самоотверженному труду ученики успешно участвуют в образовательных форумах, завоевывают призовые места на олимпиадах и конкурсах, занимают лидирующие позиции в профессиональных соревнованиях. От души желаю, чтобы имена ваших воспитанников украсили страницы нашей истории. Пусть все они вырастают выдающимися математиками, химиками, программистами, архитекторами, художниками, спортсменами, музыкантами и поэтами. Пусть прославляют ваше имя и свою школу», — отметил в своем поздравлении глава Минобрнауки.