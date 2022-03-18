В Татарстане более 240 км дорог признаны бесхозяйными

В Татарстане более 240 км дорог являются бесхозяйными. Они расположены в 19 районах. Об этом сообщил начальник юридического управления Совета муниципальных образований РТ Сергей Столяров на совещании с главами районов в Миндортрансе РТ.

«По информации муниципальных образований, общая протяженность бесхозяйных дорог с твердым покрытием составляет около 242 км. Наибольшая протяженность таких дорог в Альметьевском, Высокогорском, Лаишевском и Рыбно-Слободском районах. Общая протяженность ведомственных дорог с твердым покрытием – около 133 км. Они находятся в семи районах», – рассказал докладчик.

Кроме того, по его словам, на этих дорогах вне границ населенных пунктов имеются бесхозяйные мосты и путепроводы общим количеством 50 единиц. Все они находятся в неудовлетворительном состоянии.

«В связи с тем, что большинство этих дорог являются межмуниципальными, которыми активно пользуется население, а на их содержание и ремонт средств в местных бюджетах не предусмотрено, вопрос приобретает большое социальное значение», – подчеркнул Столяров.

По его мнению, наиболее приемлемым вариантом представляется передача этих автодорог, мостов и путепроводов в республиканскую собственность с последующим обслуживанием специализированными организациями.

«Промежуточным этапом является передача таких объектов в муниципальную собственность. Минземимущество сообщило о готовности в проведении мероприятий по принятию бесхозяйных и ведомственных автодорог в собственность Татарстана с последующей передачей на праве оперативного управления в специализированную организацию. Муниципальные районы предлагают эти объекты передать на баланс “Главтатдортранса” для последующего обслуживания и содержания», – заключил начальник юридического управления Совета муниципальных образований.