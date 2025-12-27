news_header_top
Общество 27 декабря 2025 08:00

В Татарстане более 200 самозанятых получили бесплатные торговые места на ярмарках

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С начала 2025 года Центр «Мой бизнес» НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» организовал несколько ярмарок, на которых более 200 самозанятых граждан смогли бесплатно представить свою продукцию.

В числе значимых мероприятий — ярмарка «Я и есть Татарстан», проведенная в Казани в честь Дня российского предпринимательства с 23 по 25 мая, где приняли участие 120 самозанятых. Также в рамках празднования Дня Республики Татарстан состоялась еще одна ярмарка «Я и есть Татарстан», в которой участвовали 40 самозанятых.

Эти инициативы способствуют поддержке и развитию предпринимательства в регионе, предоставляя самозанятым возможность заявить о себе и наладить контакты с потенциальными клиентами.

«Предпринимательство создает новые рабочие места, увеличивает налоговые поступления, способствует инновациям и улучшению качества жизни граждан. Но, что самое важное, это формирует новый тип людей: успешных, независимых, готовых к переменам и принятию ответственности за них. Я уверен, что именно за предпринимателями будущее нашей страны и благополучие нашей республики!» – отметил министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

Всего за все ярмарки самозанятые заработали 1,984 млн рублей.

#самозанятость #самозанятые #нацпроекты
