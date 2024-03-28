В Татарстане более 200 населенных пунктов могут пострадать при паводке

При неблагоприятном сценарии развития половодья в зону подтопления в Татарстане могут попасть 220 населенных пунктов в 39 муниципальных образованиях, где проживают более 13 тыс. человек. Об этом сообщил вице-премьер республики Рустам Нигматуллин.

Он напомнил, что прогнозы на предстоящий весенний паводок 2024 года - тревожные. Высота снежного покрова в республике на конец февраля намного выше среднемноголетних значений. Поэтому, по его словам, паводок этой весной может пройти по напряженному сценарию.

«Муниципальным районам предложено переходить в режим повышенной готовности уже с сегодняшних дней, а в случае начала подтоплений – немедленно переходить в режим чрезвычайной ситуации», – отметил Нигматуллин.