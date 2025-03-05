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Общество 5 марта 2025 14:52

В Татарстане более 20 тыс. многодетных мам вышли на пенсию досрочно

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В Татарстане более 20 тыс. многодетных мам вышли на пенсию досрочно
Фото: © «Татар-информ»

В настоящее время 20 269 многодетных мам из Татарстана вышли на пенсию досрочно. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель Татарстанского отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ Эдуард Вафин.

«Многодетные мамы – наши героини, и на пенсию они выходят раньше других. Мама, которая родила трех и более детей, воспитала их до восьмилетнего возраста, выходит на пенсию раньше», – сказал он.

Многодетные мамы, родившие (или усыновившие) и воспитавшие трех детей выходят на пенсию в 57 лет, мамы четверых детей – в 56 лет, а пятерых детей и более – в 50 лет.

«В настоящее время 20 269 многодетных мам мы отправили на пенсию досрочно. Из них 14 495 женщин родили пятерых детей и более, 1177 – четверых детей, 4597 – трех детей», – сообщил Вафин.

#эдуард вафин #пенсии #многодетные семьи
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