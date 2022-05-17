В Татарстане более 180 тыс. детей летом отдохнут в оздоровительных лагерях

В Татарстане более 180 тыс. детей в летний период отдохнут в оздоровительных лагерях. Об этом сообщил первый заместитель министра по делам молодежи республики Ринат Садыков в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

«Ежегодно мы обеспечиваем отдых для 218 тыс. детей в зимние, весенние, летние и осенние каникулы. В летний период 2022 года в республике планируется оздоровить 182 тыс. детей», – рассказал замминистра.

По словам Садыкова, будет организована работа 1 652 организаций различных форм и видов отдыха, в том числе стационарных загородных, палаточных и пришкольных детских лагерей, санаторно-курортных учреждений.

«В этом году будет предоставлен и уже предоставляется отдых на безвозмездной основе 42 тыс. 692 детям. Это 5 тыс. путевок для студентов вузов, 11 тыс. – для школьников в лагерях труда и отдыха, около 7 тыс. – для победителей и призеров олимпиад, лауреатов творческих конкурсов», – отметил он.

Первый замминистра по делам молодежи добавил, что около 12 тыс. путевок получат дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, почти 3 тыс. путевок будет предоставлено в лагеря палаточного типа гражданско-патриотического направления. Кроме того, предусмотрено 5 тыс. путевок «Мать и дитя» в санаторно-курортные организации. Около 5 тыс. детей поедут в лагеря Черноморского побережья.