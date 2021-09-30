В Татарстане более 1,8 млн человек систематически занимаются физкультурой и спортом. Об этом сообщил заместитель министра спорта республики Ильдар Садриев на заседании президиума Совета муниципальных образований РТ.

«На 1 января этого года систематически физкультурой и спортом в республике занимается 1 млн 855 тыс. человек, что составляет 51,3% при плановом показателе 49,3%. В 2022 году доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в Татарстане должна составить 55,5%, в 2030 году этот показатель для республики составит 75%, а в целом по стране — 70%», — рассказал докладчик.

Садриев заметил, что Татарстан — один из лидеров по количеству спортивных объектов в России, но «уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, составляет 68,1%».

«Несмотря на то, что прошедший год с его сложными обстоятельствами серьезно затруднил все сферы жизни, загруженность спортивных сооружений составила 83%, в остальные годы наблюдали нагрузку до 95–99%. В связи с этим использование населением физкультурно-спортивной инфраструктуры образовательных организаций считаем актуальным», — подчеркнул он.

В Татарстане с 2013 по 2020 год построено 1085 спортивных площадок. В этом году уже построены девять универсальных спортивных площадок и две блочно-модульные лыжные базы, а также завершается возведение четырех крытых футбольных манежей.