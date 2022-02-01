В Татарстане более 1,6 тыс. человек предстоит обучить применению BIM-технологий. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Владимир Кудряшев на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Министерством еще в мае прошлого года была проведена работа по выявлению потребности в обучении технологии информационного моделирования среди государственных и муниципальных служащих, сотрудников образовательных организаций, государственных заказчиков, проектных и строительных организаций. Потребность составляет чуть более 1,6 тыс. человек», – рассказал докладчик.

В связи с этим, по словам Кудряшева, были организованы курсы повышения квалификации по технологии информационного моделирования, на которых уже 308 человек прошли обучение.

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ отметил, что согласно постановлению Правительства России с 1 января 2022 года при заключении договоров на строительство и реконструкцию объектов, которые будут финансироваться с привлечением федеральных бюджетных средств, обязательно использование BIM-технологий (информационное моделирование сооружений). Исключением являются объекты капитального строительства, которые создаются в интересах обороны и безопасности государства.

«BIM-технологии применяются для строительства всех типов зданий и сооружений. При проектировании в BIM создается трехмерная цифровая модель здания, которая содержит всю информацию о конструкциях, материалах, коммуникациях», – пояснил он.

Докладчик подчеркнул, что были выделены средства в размере более 81 млн рублей на приобретение автоматизированных рабочих мест для формирования и ведения информационной модели объектов капитального строительства. В настоящее время завершается процедура госзакупок.