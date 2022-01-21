В Татарстане более 14 тыс. публикаций в 2021 году были посвящены теме культуры

За 2021 год в татарстанских СМИ вышло более 14 тыс. различных материалов о культуре. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства культуры РТ сообщила руководитель ведомства Ирада Аюпова.

«Мы благодарны АО „Татмедиа” за сотрудничество и надеемся, что в наступившем году мы вместе поможем не только жителям нашей республики, но и всем, кому интересна культура Татарстана, получать оперативную и достоверную информацию о культурных событиях республики и богатстве нашего культурного наследия», — подчеркнула министр.

Она отметила, что лучшие сюжеты будут отмечены специальной премией «Культурное перо», учрежденной Минкультуры РТ и впервые врученной в 2021 году.

Конкурс «Культурное перо» («Мәдәният каләме») является своеобразным мотивационным инструментом для журналистов, оказывающих наиболее конструктивное влияние на информационное развитие культурной сферы.