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В Татарстане более 1,3 тыс. авто проверили на выбросы загрязняющих веществ
В Татарстане прошла операция «Чистый воздух», в рамках которой 1312 единиц транспорта проинспектировали сотрудники Минэкологии вместе с инспекторами Госавтоиспекции МВД по РТ и межрегиональным территориальным управлением Ространснадзора по ПФО. Цель проекта – контролировать соблюдение норм выбросов и выявлять превышения загрязняющих веществ. Проверки затронут 12 районов республики и продлятся до 30 сентября.
С начала операции проверен 1071 легковой автомобиль, 130 грузовых, 111 автобусов. Превышения выявлены у 46 ТС или 3,5% от общего количества. Владельцам авто рекомендовали посетить СТО и устранить неисправности выхлопной системы.
Как отмечают специалисты, в последние годы в республике наблюдается тенденция к снижению количества машин с повышенным содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах.
«По результатам операции могу сказать, что с 1994 года (за 30 лет) доля автотранспорта с повышенным содержанием загрязняющих веществ в выбросах отработавших газах снизилась в 10 раз (прим. с 27,5% в 1994 году до 2,7% в 2023 году). Это обусловлено улучшением качества моторного топлива, заменой старого парка автомобилей на новые — более экологичного класса. Так, за последние 5 лет общее количество автотранспортных средств 4 экологического класса и выше увеличилось на 31,2%, а количество автомашин низких экологических классов ежегодно снижается почти на 15%, за последние 5 лет фиксируем снижение на 40,7%», — отметил начальник отдела охраны атмосферного воздуха Минэкологии РТ Никита Маслов.
Стоит отметить, что в 2024 году «Чистый воздух» проходит уже в 42 раз. Эксперты проверяют не только бензиновый, но и дизельный, газомоторный автотранспорт. Проверку также проходят и легковые, и грузовые машины, а также автобусы. Главная цель операции — предупреждение негативного воздействия автомобилей на состояние атмосферного воздуха.
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