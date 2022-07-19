В Татарстане более 1,2 тыс. выпускников девятых классов сдали ОГЭ по татарскому языку

В Татарстане 1 263 выпускника девятых классов сдали ОГЭ по татарскому языку. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«ОГЭ по татарскому языку сдавали 572 выпускника из татарских школ, 179 – из татарских групп. Интересно, что татарский язык сдали 512 школьников из русских групп. Это выбор девятиклассников. Их количество в 2019 году было 357. Динамика положительная», – рассказал глава Минобрнауки.

Всего, по словам Хадиуллина, ОГЭ по родным языкам в этом году сдали 1 367 выпускников девятых классов. «Снижение средней оценки по сравнению с 2019 годом отмечается и по родным языкам», – отметил он.

В этом году основной государственный экзамен сдавали 36 256 выпускников. Аттестация проводилась в штатном режиме – выпускники сдавали четыре обязательных экзамена: русский язык, математику и два предмета по выбору.