В Татарстане более 12 тыс. волонтеров помогают участникам СВО и их семьям

В Татарстане более 12 тыс. молодых волонтеров на постоянной основе участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков в прямом эфире.

«Мы говорим искренние слова благодарности тем ребятам, которые самостоятельно, без, что называется, какого-то призыва, приходят и от души, от сердца помогают собирать эту гуманитарную помощь, формировать ее в коробки, загружать их в фуры. И потом еще некоторые из них сопровождают грузы. Это – не всегда видимая для населения работа», – отметил министр.

Помимо этого, в вузах республики запустили программы поддержки студентов, временно приостановивших обучение ради службы. В каждом вузе совместно с ректорами и проректорами проработаны механизмы помощи не только самим участникам СВО, но и их семьям.

Также в муниципалитетах действуют центры психолого-педагогической помощи. Их специалисты работают с семьями участников СВО – проводят индивидуальные консультации, тренинги, поддерживают жен, родителей и детей военнослужащих. Один из ярких примеров – центр «НУР» в Альметьевске, где еженедельно проходят встречи и занятия с родными бойцов. Людей не только поддерживают психологически, но и вовлекают в полезную общественную деятельность.

Отдельный вектор – взаимодействие с бойцами, которые приезжают на родину в отпуск. Молодежные центры и клубы приглашают их для встреч с подростками. Там бойцы делятся личным опытом, объясняют причины начала спецоперации и отвечают на вопросы молодежи.

«Когда ребята возвращаются в отпуска, мы пытаемся перехватить их и пригласить в молодежные центры, в подростковые клубы, в детские лагеря, чтобы они встречались с подростками, с молодежью и отвечали на те вопросы, которые сегодня есть, объясняли причины запуска специальной военной операции. И когда такие встречи проходят, то на многое молодежь уже смотрит по-другому», – подчеркнул Садыков.

По словам министра, самая сложная, но и важная работа по реинтеграции участников СВО еще впереди – и республика готова к ее системной реализации.