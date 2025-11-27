В Татарстане более 100 ветеранов СВО нашли работу через кадровые центры

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С начала 2025 года более 100 участников специальной военной операции (СВО), проживающих в Татарстане, успешно трудоустроились при содействии Кадровых центров «Работа России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Всего за помощью в трудоустройстве обратились 154 ветерана, из которых 102 получили рабочие места, 5 открыли собственное дело, а 52 прошли бесплатное профессиональное переобучение.

Каждому участнику СВО предоставляется персональный карьерный консультант, сопровождающий на всех этапах – от составления резюме до подготовки к собеседованию.

Сегодня ветераны работают на предприятиях республики в качестве операторов автоматических линий, водителей, нефтегазовых операторов, сварщиков, электрогазосварщиков и других специалистов.

Для переобучения участникам СВО доступны 8 образовательных программ на портале «Работа России», включая перспективные направления: аналитика данных, работа с системами искусственного интеллекта и управление беспилотными летательными аппаратами.

Поддержка ветеранов СВО реализуется в рамках национального проекта «Кадры».