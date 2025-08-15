В Татарстане более 100 школ и вузов оснастят оборудованием для текбола

Фото: пресс-служба Министерства спорта РТ

На базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма прошло секционное заседание для учителей физической культуры в рамках республиканского августовского совещания работников образования и науки. Центральной темой встречи стало развитие нового для региона вида спорта – текбола. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Текбол, который поддерживает Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, сочетает элементы футбола и настольного тенниса. Игра проходит на изогнутом теннисном столе с сеткой посередине, а участники – в одиночном или парном формате – перебрасывают мяч, используя любую часть тела, кроме рук, стремясь заставить соперника ошибиться.

В ходе заседания было отмечено, что более 100 образовательных учреждений республики будут оснащены специализированным оборудованием для текбола. Это позволит вовлечь школьников и студентов в регулярные занятия спортом через увлекательную и динамичную игру. Такая инициатива соответствует целям Государственной программы «Спорт России».

Первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов подчеркнул, что текбол – это не просто игра, а эффективный способ развивать у детей координацию, стратегическое мышление и командный дух. Он выразил уверенность, что внедрение этого вида спорта в образовательных учреждениях поможет привлечь молодежь к систематическим тренировкам.