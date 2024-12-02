В Татарстане бойцов СВО научат запускать бизнес с нуля

Центр «Мой бизнес» и Казанский кооперативный институт запускают бесплатный образовательный модуль для участников СВО по запуску бизнеса с нуля.

На проект уже поступило 30 заявок от бывших бойцов СВО.

Участников научат разрабатывать бизнес-план и планировать проект. Обучение будет проходить в очном формате в течение трех дней, с 4 по 6 декабря.

Программа «бизнес с нуля» поможет военнослужащим получить все необходимые знания на старте и понять, в какую сторону и как правильно развивать свой бизнес для окупаемости и прибыльности проекта.

Работа будет проходить в группах, а также будут проводится индивидуальные консультации от предпринимателей.

Курс рассчитан на новичков и тех, кто уже имел опыт в бизнесе. С участниками будут работать профильные преподаватели Казанского кооперативного института и действующие предприниматели.

Участников научат не только создавать и развивать идею бизнеса, но и оценивать рынок, разрабатывать маркетинговую компанию, выстраивать продажи и многое другое.

Для участия в программе, необходима регистрация по телефону: +79274029932 или по ссылке.