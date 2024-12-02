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В Татарстане бойцов СВО научат запускать бизнес с нуля
Центр «Мой бизнес» и Казанский кооперативный институт запускают бесплатный образовательный модуль для участников СВО по запуску бизнеса с нуля.
На проект уже поступило 30 заявок от бывших бойцов СВО.
Участников научат разрабатывать бизнес-план и планировать проект. Обучение будет проходить в очном формате в течение трех дней, с 4 по 6 декабря.
Программа «бизнес с нуля» поможет военнослужащим получить все необходимые знания на старте и понять, в какую сторону и как правильно развивать свой бизнес для окупаемости и прибыльности проекта.
Работа будет проходить в группах, а также будут проводится индивидуальные консультации от предпринимателей.
Курс рассчитан на новичков и тех, кто уже имел опыт в бизнесе. С участниками будут работать профильные преподаватели Казанского кооперативного института и действующие предприниматели.
Участников научат не только создавать и развивать идею бизнеса, но и оценивать рынок, разрабатывать маркетинговую компанию, выстраивать продажи и многое другое.
Для участия в программе, необходима регистрация по телефону: +79274029932 или по ссылке.
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